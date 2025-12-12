Malore improvviso in casa Benedetta muore a 39 anni Il grido d’aiuto del compagno i soccorsi vani un’intera comunità in lutto

Una tragica perdita scuote la comunità di Castelnuovo di Recanati. Benedetta Castagnari, 39 anni, è deceduta improvvisamente nella propria abitazione, suscitando dolore e sgomento tra amici e familiari. L'episodio ha coinvolto i soccorsi, chiamati dal compagno, ma purtroppo ogni tentativo di salvataggio si è rivelato inutile.

Recanati, 12 dicembre 2025 – Tragedia nella serata di ieri a Castelnuovo di Recanati, dove Benedetta Castagnari, 39 anni, è morta improvvisamente nella casa che condivideva con il compagno. La donna si trovava in bagno quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore improvviso, perdendo conoscenza e cadendo a terra. Il compagno, che si trovava nelle stanze vicine, è stato allarmato dal tonfo e, non ottenendo risposta ai suoi richiami, ha subito telefonato al padre di Benedetta per chiedere aiuto. L’uomo è arrivato in pochi minuti, mentre nel frattempo aveva avvertito anche la moglie Donatella, che si trovava nella sede del circolo Acli dove stava collaborando ai preparativi per la festa di Natale. Ilrestodelcarlino.it

Malore fatale in casa: Benny muore a 39 anni - Inutili i soccorsi per Benedetta Castagnari Recanati è sotto shock per la tragica scomparsa di Benedetta Castagnari, conosciuta da tutti come Benny Ci, colpita da un malore improvviso ieri sera, intor ... youtvrs.it

Macerata, malore improvviso mentre è in casa, addio ad Alessandro Fratini. Aveva 43 anni - Macerata e Sambucheto, due comunità unite nel dolore per la prematura scomparsa di Alessandro Fratini, aveva solo 43 anni ... centropagina.it

? Un malore improvviso, un carabiniere non esita e interviene: oggi quell’uomo è vivo e ha potuto dire grazie al suo “eroe” ???? - facebook.com Facebook