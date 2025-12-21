Carla Bruni | Dopo 5 anni ho terminato la terapia ormonale per il cancro al seno Gli effetti collaterali sono stati aggressivi ma sono grata alla scienza per avermi salvato la vita

Carla Bruni ha annunciato di aver concluso la terapia ormonale dopo cinque anni di trattamento per il cancro al seno. La cantante ha condiviso la sua esperienza su Instagram, sottolineando gli effetti collaterali e ringraziando la scienza per averle salvato la vita. Con questo messaggio, intende anche rinnovare l'importanza della prevenzione e della tutela della salute.

