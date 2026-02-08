Albero cade su due auto

Da firenzetoday.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un albero di abete si è schiantato ieri pomeriggio su due auto parcheggiate lungo il viale Aldo Moro a Scandicci. Nessuno è rimasto ferito, ma i residenti sono rimasti sorpresi dalla caduta improvvisa. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada e rimuovere i rami. Le auto coinvolte hanno riportato danni evidenti. I residenti chiedono controlli più frequenti sugli alberi in zona.

Un albero, nella fattispecie un abete, è caduto nel primo pomeriggio di ieri, sabato 7 febbraio, su due auto parcheggiate nella pubblica via sul viale Aldo Moro, a Scandicci. Come si vede dalla foto sopra i danni sono stati ingenti ma fortunatamente non risulta coinvolta alcuna persona. Sul posto.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

