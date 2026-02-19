Spoleto Albero cade in via del Risorgimento | tre auto gravemente danneggiate

A Spoleto, un albero è crollato improvvisamente in via del Risorgimento, danneggiando tre auto parcheggiate. La causa del cedimento sembra essere il maltempo che ha interessato la zona nelle ultime ore. Il tronco, di grandi dimensioni, si è abbattuto senza preavviso, provocando danni seri ai veicoli e creando panico tra i passanti. Nessuno si è fatto male, ma i residenti sono rimasti sorpresi dalla forza del cedimento. Le autorità stanno già intervenendo per mettere in sicurezza l’area.

Paura nel pomeriggio a Spoleto, dove un grande albero è improvvisamente crollato in via del Risorgimento, finendo su tre veicoli parcheggiati lungo la strada. L'impatto è stato violento e ha provocato ingenti danni alle automobili coinvolte. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Spoleto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a rimuovere il tronco e i rami che ostruivano la carreggiata. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte. L'episodio ha comunque destato preoccupazione tra i residenti della zona, anche in considerazione delle possibili conseguenze che il crollo avrebbe potuto avere in presenza di pedoni o automobilisti in transito.