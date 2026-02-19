Spiagge invase da rifiuti | pulizia straordinaria sabato 21 febbraio
Sabato 21 febbraio, l’associazione Domizia organizza una pulizia straordinaria delle spiagge, dopo aver riscontrato un aumento di rifiuti abbandonati. La causa principale è l’inciviltà di alcuni visitatori che hanno lasciato bottiglie, plastica e sacchetti sulla sabbia. L’evento punta a ripulire le aree più colpite e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di rispettare il mare. Decine di volontari parteciperanno alla giornata di volontariato, pronti a restituire pulizia e decoro alle spiagge locali. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
Accendini, vetro, plastiche, bidoni e persino delle ciabatte. Le recenti mareggiate hanno lasciato sulle spiagge del litorale domizio una quantità impressionante di rifiuti, creando un vero e proprio tappeto che minaccia le dune e la biodiversità dell’area. Per affrontare l’emergenza, l’Associazione Domizia ha organizzato sabato 21 febbraio un intervento straordinario di pulizia alla “Spiaggia delle Tartarughe”, alla Foce dei Regi Lagni, uno degli ecosistemi più fragili e preziosi della costa domiziana. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Tappeto di rifiuti sulle spiagge dopo le mareggiate, pulizia straordinaria alla “Spiaggia delle Tartarughe”Dopo le mareggiate, le spiagge del litorale domizio sono state sommerse da rifiuti, principalmente plastica.
