Ponte sullo Stretto e balneari nel decreto Infrastrutture | il confronto resta aperto

Il governo tiene ancora in stand-by il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Non ci sono novità ufficiali, e le verifiche tecniche continuano a bloccare la decisione definitiva. Intanto, i balneari vedono il loro futuro incerto, mentre il decreto Infrastrutture resta in sospeso tra le divergenze politiche. La questione del ponte rimane uno dei temi più caldi e discussi da settimane.

Il Ponte sullo Stretto di Messina continua a essere il punto più delicato e divisivo del decreto-legge Infrastrutture, atteso da settimane in Consiglio dei ministri e ancora fermo alle verifiche tecniche. Dopo giorni di interlocuzioni tra Palazzo Chigi e il Quirinale, il provvedimento resta in.

In vista del Consiglio dei ministri di mercoledì, si discute sul nuovo decreto relativo al Ponte sullo Stretto.

Il Governo si appresta a presentare un decreto per evitare la bocciatura del progetto sul Ponte sullo Stretto, nonostante le criticità sollevate dalla Corte dei Conti.

E se usassimo i soldi del ponte sullo Stretto per i danni del ciclone Harry?Se lo stanno chiedendo l'opposizione e i consiglieri regionali siciliani, che hanno votato un ordine del giorno politicamente significativo ... ilpost.it

Tajani Il Ponte sullo Stretto serve a migliorare i collegamentiPALERMO (ITALPRESS) - La realizzazione di infrastrutture è una priorità di questo governo: il tema del ponte sullo stretto ha anche l'obiettivo ... stream24.ilsole24ore.com

Doveva servire a velocizzare le procedure per sottoporre di nuovo il dossier alla Corte dei Conti, dopo la bocciatura di ottobre. Pare invece che Matteo Salvini dovrà rinunciare a nominare Pietro Ciucci “commissario per il ponte sullo Stretto di Messina”. Nelle b - facebook.com facebook

Parlamento Sicilia, usare fondi destinati a Ponte Stretto per danni del ciclone. Odg impegna giunta Schifani a chiedere 5,3 miliardi a Governo, ok con voto segreto #ANSA x.com