Sparavano con pistole a salve alle autolinee | accesso vietato per tre minori

Tre minorenni sono stati banditi dalle aree urbane di Latina dopo aver sparato con pistole a salve alle autolinee. La polizia li ha individuati e denunciati nelle ultime settimane. Il questore ha firmato tre provvedimenti di Daspo urbano, che vietano loro di entrare in alcune zone della città. I ragazzi, tutti sotto i 16 anni, avevano messo a rischio la sicurezza pubblica con comportamenti sconsiderati. La misura mira a prevenire ulteriori atti di vandalismo da parte dei minori coinvolti.

