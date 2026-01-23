Sam Raimi torna alle origini con Send Help | le prime reazioni al suo film vietato ai minori

Sono arrivate le prime reazioni al nuovo film di Sam Raimi, Send Help, il suo primo lavoro dopo l’esperienza con Marvel Studios. Il film, vietato ai minori, rappresenta un ritorno alle radici horror del regista, evidenziando il suo talento per l’intrattenimento intenso e senza fronzoli. Le prime impressioni sottolineano un’opera che rispecchia la sua cifra stilistica più autentica, suscitando interesse tra gli appassionati del genere.

Secondo le prime reazioni della stampa, l'ultimo film di Raimi è un ritorno alle sue radici horror più estreme che sprigiona il suo innato senso per l'intrattenimento puro e divertito Sono arrivate le prime reazioni di Send Help, film che segna il ritorno alla regia di Sam Raimi dopo la parentesi coi Marvel Studios con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e sembrerebbe aver fatto centro anche stavolta. Per la prima volta in circa 25 anni, dai tempi di The Gift, il regista si è messo al lavoro su un film vietato ai minori, ovvero Rated R, e la sua esperienza nel mondo dell'horror è tornata più prepotente che mai.

Sam Raimi, dopo la Marvel, realizza "Send Help", il suo primo film dopo 26 anni vietato ai minori

Con Send Help, in uscita il 30 gennaio, Sam Raimi torna all'horror-thriller con il suo primo film vietato ai minori da 26 anni, con protagonisti Rachel McAdams e Dylan O'Brien, tra isole sperdute, violenza sanguinolenta e morale contorta. - facebook.com facebook