Sparatoria ai baretti di Chiaia chiuso per un mese locale a vico Belledonne

Una sparatoria ai baretti di Chiaia ha portato alla chiusura temporanea di un locale in vico Belledonne. La Questura di Napoli ha deciso di sospendere l’attività per un mese, dopo che sabato scorso una rissa tra giovani si è trasformata in un conflitto armato. La polizia ha recuperato alcune armi durante gli accertamenti e ha identificato alcuni dei partecipanti. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti e ha causato disagi nella zona, che ora attende i prossimi sviluppi.

La Questura di Napoli ha sospeso per 30 giorni il baretto dove sabato scorso è scoppiata una rissa tra giovani. Due 20enni avrebbero poi sparato contro il titolare del bar vicino, intervenuto per separarli. Vicoletto Belledonne a Chiaia: locale chiuso per 30 giorni Il Questore di Napoli ha deciso di chiudere un bar in Vicoletto Belledonne a Chiaia per 30 giorni, dopo aver ricevuto segnalazioni di problemi di ordine pubblico. Baretti di Chiaia, interviene per sedare una rissa nel suo locale, gli sparano: arrestati due giovani Durante una lite nei Baretti di Chiaia, un giovane di 21 anni e un altro di 22 sono stati arrestati dopo che uno dei partecipanti ha aperto il fuoco.