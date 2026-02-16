Baretti di Chiaia interviene per sedare una rissa nel suo locale gli sparano | arrestati due giovani

Durante una lite nei Baretti di Chiaia, un giovane di 21 anni e un altro di 22 sono stati arrestati dopo che uno dei partecipanti ha aperto il fuoco. La sparatoria è avvenuta quando un cameriere, intervenuto per fermare la rissa, è stato colpito da un colpo. La polizia ha raccolto le prove e fermato i due sospettati poco dopo.

La vicenda si è verificata nella notte In seguito alle indagini, scattate immediatamente dopo il fatto, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 21enne e un 22enne.