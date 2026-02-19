Il rinnovo di Spalletti con la Juventus è ora in dubbio, dopo le ultime sconfitte che hanno sollevato dubbi tra i dirigenti. La società si confronta sui risultati e sulla direzione del team, con decisioni attese entro marzo. Alla Continassa si discute se continuare con l’attuale allenatore o cercare alternative. La situazione resta aperta e dipende dai prossimi incontri e dalle prestazioni in campo. La decisione finale potrebbe arrivare nel giro di poche settimane. La Juventus monitora attentamente ogni sviluppo.

sul futuro del tecnico che andrà definito entro marzo. Nonostante le turbolenze di un febbraio spigoloso, la rotta della Juventus non cambia: l a fiducia in Luciano Spalletti resta granitica. Alla Continassa prevale la consapevolezza che, al di là dei recenti passi falsi, il tecnico di Certaldo abbia restituito al gruppo un’anima, un’identità tattica definita e abbia sensibilmente rivalutato il parco giocatori. Lo spogliatoio, descritto come un blocco compatto e totalmente schierato con il proprio allenatore, è la prova tangibile che il credito di cui gode Spalletti non è stato intaccato né dall’uscita dalla Coppa Italia, né dalle amare sconfitte contro Inter e Galatasaray. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, rinnovo in discussione dopo gli ultimi risultati? Idee chiarissime alla Continassa

Spalletti Juve, nessun dubbio sul futuro del tecnico: entro quella data vertice alla Continassa per il rinnovo e impostare il nuovo progettoLa Juventus ha deciso di confermare Spalletti come allenatore anche per il futuro.

Rinnovo Spalletti, Luciano unisce tutti alla Continassa. Tuttosport: aspettare l’opzione sarebbe ineleganteLuciano Spalletti riunisce tutto lo staff alla Continassa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.