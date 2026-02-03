Rinnovo Spalletti Luciano unisce tutti alla Continassa Tuttosport | aspettare l’opzione sarebbe inelegante
Luciano Spalletti riunisce tutto lo staff alla Continassa. La Juventus non vuole perdere tempo e pensa di accelerare le trattative per il rinnovo. Secondo Tuttosport, aspettare troppo potrebbe sembrare poco rispettoso nei confronti del tecnico. La società intende prendere una decisione rapida per evitare di creare tensioni. La situazione si surriscalda e i tifosi aspettano novità sul futuro di Spalletti.
. Il tecnico ancora in attesa di Comolli. In questo momento storico, Luciano Spalletti rappresenta il vero collante dell’universo Juventus. La sua figura raccoglie un consenso unanime che attraversa ogni livello del club: dalla proprietà, che lo stima “senza frontiere”, fino allo spogliatoio, dove è profondamente ben voluto. I risultati, d’altronde, parlano per lui e rendono quasi impossibile immaginare un futuro bianconero senza la sua guida: negli ultimi tre mesi, il tecnico toscano ha trascinato la squadra a ben 13 vittorie su 20 gare disputate tra campionato, Champions League e Coppa Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Durante la conferenza stampa precedente alla partita di Champions League contro il Benfica, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha affrontato anche il tema del suo rinnovo contrattuale, sottolineando come le situazioni possano evolversi rapidamente e richiedano attenzione costante alle novità.
