Spal non è ancora finita

La squadra Spal sta vivendo un momento difficile, soprattutto perché fatica a segnare. La causa principale risiede nella scarsa efficacia degli attaccanti, che non riescono a sfruttare le occasioni create. Durante le ultime partite, gli attaccanti hanno sbagliato più volte davanti alla porta, lasciando i tifosi senza reti. La mancanza di gol pesa sul morale del team, che cerca di trovare soluzioni in allenamento. La situazione rimane critica e i tifosi aspettano risposte chiare dalla squadra.

Se la Spal fatica a trovare la via del gol, inevitabilmente il dito viene puntato contro gli attaccanti. A partire da Gianmarco Piccioni, il centravanti ingaggiato per fare la differenza che fa autocritica e assicura che in casa Spal tutti continuano a credere fermamente nella promozione in serie D. "Sono consapevole che ci siano grosse aspettative su di me – ammette l'attaccante –. Le critiche fanno parte del calcio e più in generale della vita: è giusto che i tifosi pretendano il massimo, che da un attaccante significa fare gol. Qualcuno l'ho fatto, però evidentemente non basta: devo fare di più".

