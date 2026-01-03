Spal le scelte alla ripresa Senza Senigagliesi l’ipotesi è un assetto ancora più offensivo

Da sport.quotidiano.net 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La ripresa della Spal pone il focus sulla ricerca di un sostituto per Senigagliesi nel reparto offensivo. Mister Di Benedetto dovrà valutare le opzioni disponibili per rafforzare la linea d’attacco e prepararsi al meglio per la stagione 2026. La scelta gioca un ruolo chiave nel progetto della squadra, determinando possibili variazioni tattiche e strategiche per affrontare le sfide future.

Il primo nodo del 2026 che mister Di Benedetto è chiamato a sciogliere riguarda il sostituto di Senigagliesi sul lato destro dell’attacco della Spal. Come è noto, l’esterno marchigiano è stato squalificato per due giornate a causa di una vicenda surreale che risale a quasi un anno fa, quando indossava la maglia del Grosseto. Una storia assurda, che priva i biancazzurri di un giocatore fondamentale in un momento molto importante della stagione. Se non altro, la comunicazione è arrivata da un paio di settimane e lo staff tecnico ha avuto il tempo necessario per studiare la soluzione più opportuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spal le scelte alla ripresa senza senigagliesi l8217ipotesi 232 un assetto ancora pi249 offensivo

© Sport.quotidiano.net - Spal, le scelte alla ripresa. Senza Senigagliesi l’ipotesi è un assetto ancora più offensivo

Leggi anche: Spal domani ancora col dubbio Malivojevic. Senigagliesi e Moretti, vietato rischiare

Leggi anche: Atalanta senza Lookman: Palladino studia il nuovo assetto offensivo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Spal, le scelte alla ripresa. Senza Senigagliesi l’ipotesi è un assetto ancora più offensivo.

spal scelte ripresa senzaSpal, le scelte alla ripresa. Senza Senigagliesi l’ipotesi è un assetto ancora più offensivo - Di Benedetto starebbe pensando di proporre per l’Epifania col Fratta Terme un modulo con Carbonaro e Malivojevic sulla fasce e Moretti alle spalle di Piccioni in un 4- sport.quotidiano.net

spal scelte ripresa senzaSpal, tris di buon auspicio dopo il solito gol a freddo - L’Adriese, formazione di serie D, sblocca il risultato dopo due minuti, ma Carbonaro e Moretti guidano rimonta e sorpasso. ilrestodelcarlino.it

spal scelte ripresa senzaCervellati: "Spal, non sarà una fuga": "Il Mezzolara le darà filo da torcere" - "Il Mezzolara è una società seria, nella quale lavorano persone competenti e fino a pochi anni fa gravitava stabilmente in serie D. ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.