La ripresa della Spal pone il focus sulla ricerca di un sostituto per Senigagliesi nel reparto offensivo. Mister Di Benedetto dovrà valutare le opzioni disponibili per rafforzare la linea d’attacco e prepararsi al meglio per la stagione 2026. La scelta gioca un ruolo chiave nel progetto della squadra, determinando possibili variazioni tattiche e strategiche per affrontare le sfide future.

Il primo nodo del 2026 che mister Di Benedetto è chiamato a sciogliere riguarda il sostituto di Senigagliesi sul lato destro dell’attacco della Spal. Come è noto, l’esterno marchigiano è stato squalificato per due giornate a causa di una vicenda surreale che risale a quasi un anno fa, quando indossava la maglia del Grosseto. Una storia assurda, che priva i biancazzurri di un giocatore fondamentale in un momento molto importante della stagione. Se non altro, la comunicazione è arrivata da un paio di settimane e lo staff tecnico ha avuto il tempo necessario per studiare la soluzione più opportuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, le scelte alla ripresa. Senza Senigagliesi l’ipotesi è un assetto ancora più offensivo

Leggi anche: Spal domani ancora col dubbio Malivojevic. Senigagliesi e Moretti, vietato rischiare

Leggi anche: Atalanta senza Lookman: Palladino studia il nuovo assetto offensivo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Spal, le scelte alla ripresa. Senza Senigagliesi l’ipotesi è un assetto ancora più offensivo.

Spal, le scelte alla ripresa. Senza Senigagliesi l’ipotesi è un assetto ancora più offensivo - Di Benedetto starebbe pensando di proporre per l’Epifania col Fratta Terme un modulo con Carbonaro e Malivojevic sulla fasce e Moretti alle spalle di Piccioni in un 4- sport.quotidiano.net