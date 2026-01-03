Spal le scelte alla ripresa Senza Senigagliesi l’ipotesi è un assetto ancora più offensivo
La ripresa della Spal pone il focus sulla ricerca di un sostituto per Senigagliesi nel reparto offensivo. Mister Di Benedetto dovrà valutare le opzioni disponibili per rafforzare la linea d’attacco e prepararsi al meglio per la stagione 2026. La scelta gioca un ruolo chiave nel progetto della squadra, determinando possibili variazioni tattiche e strategiche per affrontare le sfide future.
Il primo nodo del 2026 che mister Di Benedetto è chiamato a sciogliere riguarda il sostituto di Senigagliesi sul lato destro dell’attacco della Spal. Come è noto, l’esterno marchigiano è stato squalificato per due giornate a causa di una vicenda surreale che risale a quasi un anno fa, quando indossava la maglia del Grosseto. Una storia assurda, che priva i biancazzurri di un giocatore fondamentale in un momento molto importante della stagione. Se non altro, la comunicazione è arrivata da un paio di settimane e lo staff tecnico ha avuto il tempo necessario per studiare la soluzione più opportuna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
