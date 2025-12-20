Milan-Como la storia non è ancora finita | i lariani si aspettano ancora un ‘no’ per la trasferta australiana
Dopo le dichiarazioni di Simonelli, sembrava definitiva la decisione riguardo alla trasferta di Milan-Como a Perth. Tuttavia, secondo Samuele Nava, i lariani attendono ancora un possibile rifiuto finale per questa trasferta australiana. La vicenda non sembra ancora conclusa.
Dopo le parole di Simonelli sembrava chiusa la questione Milan-Como a Perth. Secondo Samuele Nava, i lariani si aspettano un 'no' finale sulla trasferta in Australia, a Perth. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
