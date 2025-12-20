Milan-Como la storia non è ancora finita | i lariani si aspettano ancora un ‘no’ per la trasferta australiana

Dopo le dichiarazioni di Simonelli, sembrava definitiva la decisione riguardo alla trasferta di Milan-Como a Perth. Tuttavia, secondo Samuele Nava, i lariani attendono ancora un possibile rifiuto finale per questa trasferta australiana. La vicenda non sembra ancora conclusa.

Ha vinto la Lega (Serie A): Milan e Como giocheranno in Australia - La sfida di campionato tra Milan e Como si disputerà a Perth segnando una prima volta storica per il calcio italiano ed europeo. panorama.it

Milan Como a Perth: svolta storica per la Serie A. La conferma di De Siervo - Milan Como a Perth: dopo le parole di ieri di Simonelli sono arrivate anche quello di Luigi De Siervo. milannews24.com

Milan-Como in Australia ci fa restare tra le prime 4 leghe al mondo - facebook.com facebook

Milan-Como diretto da un arbitro asiatico, ma Collina non avrà alcun peso sulla designazione x.com

