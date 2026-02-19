Spaccio in zona mare Arrestato con la cocaina

Un giovane di 20 anni è stato arrestato martedì pomeriggio per spaccio di droga in zona mare. La polizia lo ha fermato durante un controllo e ha trovato 10 grammi di cocaina nascosti nei suoi effetti personali. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, stava vendendo la sostanza davanti a un negozio. Dopo l’arresto, il giudice ha convalidato la fermata e condannato il ragazzo a otto mesi di reclusione. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti.

Spaccio in pieno giorno in zona mare: arresto convalidato e condanna a 8 mesi per un 20enne fermato martedì pomeriggio con 10 grammi di cocaina in tasca. Il controllo dei carabinieri era scattato in viale Trento intorno alle 16. Il giovane, albanese di circa vent’anni, regolare sul territorio, era stato notato dai militari mentre si trovava in strada, circondato da altri adulti. Alcuni movimenti ritenuti sospetti avevano fatto scattare il controllo. Durante la perquisizione erano saltati fuori circa 10 grammi di cocaina nascosti nelle tasche. Secondo l’accusa, si trattava di sostanza detenuta ai fini di spaccio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccio in zona mare. Arrestato con la cocaina Cocaina in casa: arrestato per spaccio un uomo in zona Lido LagoUn uomo è stato arrestato nel quartiere Lido Lago di Battipaglia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa con la cocaina pronta per lo spaccio: arrestato 45enneUn uomo di 45 anni, incensurato, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di spaccio. Maxi sequestro di droga a Roma, arrestati padre e figlio con 36 kg di cocaina Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spaccio in zona mare. Arrestato con la cocaina; Spaccio in zona stazione e a ridosso delle scuole, dieci misure cautelari: catturati in cinque, quattro erano già in carcere; Quei varchi aperti per lo spaccio a Rogoredo: Salvini intervenga, c'è anche rischio di terrorismo; Zona stazione, ampia operazione antidroga della polizia locale -. Rifiuti accatastati e spaccio. Ancora degrado in zona TempioRifiuti accatastati di ogni genere: dai mobili, con tanto di divani rotti, a bottiglie di birra. E’ la ‘scena’ ... msn.com Cronaca. Blitz antidroga a Bologna: smantellata centrale dello spaccio in zona Murri-Mazzini facebook