Cocaina in casa | arrestato per spaccio un uomo in zona Lido Lago

Un uomo è stato arrestato nel quartiere Lido Lago di Battipaglia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia di Stato hanno condotto un’operazione che ha portato al fermo dello straniero, trovandolo in possesso di cocaina in casa. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla droga in zona, contribuendo alla sicurezza pubblica e alla tutela dei cittadini.

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato uno straniero, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Il blitzSecondo quanto ricostruito dalla polizia giudiziaria, l'uomo è stato fermato all'ingresso della propria abitazione, situata.

