Spaccio di cocaina e hascisc | blitz della polizia all' alba scattano gli arresti

Alle prime luci dell’alba, la polizia di Mesagne ha arrestato alcune persone per spaccio di cocaina e hascisc. Gli agenti, guidati dal vicequestore Giuseppe Massaro, hanno fatto irruzione in vari indirizzi nel centro cittadino. Durante l’operazione, sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e denaro contante. Le indagini, coordinate dal pm Pierpaolo Montinaro, hanno portato all’identificazione di diversi pusher attivi nelle zone più frequentate dai giovani. La retata ha colpito un giro di droga molto attivo in città.

Inchiesta coordinata dalla Procura di Brindisi. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare, a seguito degli interrogativi preventivi nei confronti di 17 indagati, che si sono svolti lo scorso mese di gennaio Avrebbero ceduto cocaina. In alcuni casi anche hascisc. Con questa accusa sono state arrestate delle persone coinvolte in un blitz anti droga condotto dai poliziotti del commissariato di Mesagne, al comando del vicequestore Giuseppe Massaro, sotto il coordinamento del pm Pierpaolo Montinaro. All'alba di oggi (giovedì 19 febbraio) è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del tribunale di Brindisi.