Operazione feste sicure | blitz nazionale anti-spaccio della Polizia A Perugia | 3 arresti e 700 dosi di coca

Su scala nazionale è scattato un blitz antidroga su tutto il territorio nazionale. In prima linea le Questure, che hanno dato mandato agli investigatori della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine di effettuare controlli a tappeto nelle aree a rischio, oltre che perquisizioni in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Operazione anti droga della Polizia: due arresti

Leggi anche: Tre arresti per spaccio di droga dopo il blitz della polizia

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lodi, statuine, palline e addobbi di Natale fuori legge: maxi sequestro della Guardia di Finanza; Granchi, sardine e carne conservati in pessimo stato: maxi blitz al mercato Esquilino. Sequestrate 1,5 tonnellate di cibo; Barra, scoperto un arsenale per le feste: 10mila euro falsi e bombe carta. Un arresto e sei denunce nel blitz dei Carabinieri; Sequestrata la droga per le feste di fine anno Il blitz nei fortini di Ostia.

Crosetto: “Basta con l’operazione Strade Sicure, riportiamo i militari al loro lavoro”. La Russa: “Sbaglia, bisognerebbe aumentarli” - Botta e risposta tra il ministro della Difesa, Guido Crosetto ed il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sull’operazione Strade sicure finanziata attualmente fino al 2027 e che vede circa 6. blitzquotidiano.it

Operazione strade sicure, Iezzi (Lega) attacca Crosetto: “Militari in strada anziché in caserma” - All’interno del governo guidato da Giorgia Meloni si apre un nuovo fronte di discussione: il ministro della Difesa, Guido Crosetto, propone di porre fine all’operazione Strade Sicure, attiva dal 2008 ... blitzquotidiano.it

Strade sicure: Crosetto vuole eliminarla, La Russa no. Cos’è e quanti militari impiega l’operazione - Uno, Guido Crosetto, vuole cancellarla e riportare i militari “al loro lavoro originario”. repubblica.it

Pesce a Natale Sì, ma in sicurezza. Durante le feste aumenta il consumo di pesce, ma anche i rischi per la salute se non si presta attenzione alla qualità e alle informazioni obbligatorie. Sai riconoscere il pesce fresco Conosci la differenza tra fresco e de - facebook.com facebook

#PinoTorinese, niente botti: l’invito del comune a feste più sicure e rispettose. L'attenzione viene posta su #divieto di botti. x.com