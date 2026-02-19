Spacca la vetrina e si ferisce | bottino 30 euro

Lo hanno visto scappare ’carponi’ strisciando in terra dal negozio. Col il cappuccio della felpa sulla testa senza guardare mai le telecamere. Poco prima aveva fondato il vetro della porta della Sanitaria Ortopedica che si trova in via Fiume. Sono stati alcuni vicini ad accorgersi del frastuono sospetto. Lo hanno visto dalla finestra e hanno avvertito la Polizia prima dei titolari dell’attività. Il fatto è accaduto intorno a mezzanotte di martedì: gli abitanti sopra il negozio hanno sentito il frastuono dei vetri rotti con una pietra e si sono affacciati alla finestra. E hanno visto l’uomo, da solo, entrare nel negozio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

