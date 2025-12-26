Spacca la vetrina del Carrefour per rubare nella notte di Natale | fermato con 800 euro di spesa in una valigia
La vetrata in frantumi per entrare nel supermercato chiuso e fare la spesa senza pagare. Furto nella notte tra Natale e Santo Stefano a Milano, presso il punto vendita Carrefour di corso Lodi con un ragazzo finito in manette. I poliziotti delle volanti della questura di Milano hanno arrestato un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
