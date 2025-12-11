Spacca la vetrina del bar per rubare le monetine | arrestato

Un uomo di 24 anni è stato arrestato dopo aver rotto la vetrina di un bar in viale Gran Sasso a Milano e aver tentato di rubare la cassa con le monetine. Il cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri poco dopo l’episodio.

La vetrina in frantumi, poi il blitz per rubare la cassa le monetine. Infine le manette. Un uomo di 24 anni, cittadino marocchino e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dopo aver rubato il registratore di cassa all’interno di un bar di viale Gran Sasso a Milano (zona Piola) nella. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

