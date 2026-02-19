sostegno da kate e william

Re Carlo ha espresso preoccupazione dopo aver appreso dell’arresto di suo fratello Andrea, avvenuto questa mattina. La notizia ha suscitato attenzione in tutto il Regno Unito, poiché il sovrano ha commentato il sospetto di condotta illecita collegata a funzioni ufficiali. Buckingham Palace ha diffuso un comunicato in cui si legge che il monarca è rimasto scioccato dalla vicenda e ha espresso solidarietà a Kate e William, che hanno mostrato sostegno ai membri della famiglia coinvolti. La famiglia reale si prepara a gestire questa delicata situazione.

I l comunicato di re Carlo è stato diffuso da Buckingham Palace in mattinata, subito dopo l’arresto del fratello Andrea: « Ho appreso con profonda preoccupazione le notizie su Andrea Mountbatten-Windsor e i sospetti di condotta illecita in atti d’ufficio » ha esordito il sovrano. « Ora seguirà il processo completo, equo e regolare, attraverso il quale la questione sarà indagata nelle modalità appropriate e dalle autorità competenti. Come ho già affermato in precedenza, esse godono del nostro pieno e sincero sostegno e della nostra totale collaborazione ». Il principe Andrea è nei guai: la decisione del fratello Carlo dopo le nuove accuse X La reazione di re Carlo all’arresto dell’ex principe Andrea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

