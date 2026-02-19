Sorpreso senza biglietto aggredisce i poliziotti durante il controllo | arresto alla stazione

Un uomo gambiano di 24 anni, senza biglietto e visibilmente agitato, ha reagito con violenza quando i poliziotti gli hanno chiesto i documenti alla stazione di Forlì. Durante il controllo, ha tentato di allontanarsi e ha spinto gli agenti che cercavano di fermarlo. Gli agenti sono stati costretti a intervenire con fermezza per calmarlo e arrestarlo. Il giovane, che vive senza una dimora stabile, è stato condotto in caserma e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda si è conclusa con l’arresto sulla piattaforma.

Tutto ha avuto inizio quando il controllore di Trenitalia ha sorpreso il cittadino straniero a bordo di un treno senza biglietto Sorpreso senza biglietto, ha aggredito i poliziotti intervenuti su richiesta del controllore. Un 24enne originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato domenica mattina dagli agenti della Volante della Polizia di Stato di Forlì. Il fatto è avvenuto domenica mattina. Tutto ha avuto inizio quando il controllore di Trenitalia ha sorpreso il cittadino straniero a bordo di un treno senza biglietto.

