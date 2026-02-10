aggredisce i poliziotti durante un controllo

Un uomo di 41 anni ha aggredito i poliziotti durante un controllo e ha cercato di evitare la notifica di un atto. Gli agenti sono intervenuti e lo hanno arrestato, portandolo in caserma. L’episodio si è verificato giovedì mattina nella città umbra.

CITTÀ DI CASTELLO - Aggredisce i poliziotti durante la notifica di un atto e finisce in manette. Gli agenti hanno arrestato un uomo di 41 anni protagonista di un violento episodio avvenuto nella mattinata di giovedì scorso. Tutto ha avuto inizio nella frazione di Regnano dove gli agenti si erano recati per notificargli un atto giudiziario, ma quella che doveva essere una normale procedura burocratica si è trasformata in un’aggressione fisica. Durante le fasi di identificazione, l’uomo ha infatti "palesato un atteggiamento estremamente ostile, rifiutando di collaborare e passando in breve tempo dalle minacce verbali ai fatti". 🔗 Leggi su Lanazione.it

