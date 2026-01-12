Sorpreso sull' autobus senza biglietto aggredisce i controllori

Da romatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi dell'Esquilino, un giovane di 25 anni di origine somala ha aggredito due controllori a bordo di un bus Atac della linea 71. L'episodio si è verificato durante un controllo dei biglietti. L'aggressione ha suscitato preoccupazione e richiede attenzione alle modalità di gestione di situazioni di questo tipo nei mezzi pubblici.

Nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi della zona dell'Esquilino, un 25enne somalo ha aggredito due controllori a bordo del bus Atac della linea 71. Sorpreso senza biglietto, il giovane si è rifiutato di esibire un documento di identità e, nel tentativo di fuggire, ha aggredito fisicamente i. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sale sul bus senza biglietto, scappa ai controllori e poi aggredisce i poliziotti

Leggi anche: Sull'autobus senza documenti e senza biglietto ma con un foglio di via: espulso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ROMA - SICUREZZA SUI TRASPORTI. COORDINATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA, I CARABINIERI HANNO ARRESTATO 2 PERSONE PER FURTI SU AUTOBUS E IN METROPOLITANA.; Omicidio del capotreno, finisce la fuga del killer: ?«So di essere ricercato, ma non so perché»; Capotreno ucciso, il presunto killer preso sul lago di Garda al ritorno dalla Croazia; Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso per «motivi abietti» da Marin Jelenic: le aggravanti secondo il pm. Per il fermato c'era ordine....

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.