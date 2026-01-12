Sorpreso sull' autobus senza biglietto aggredisce i controllori

Nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi dell'Esquilino, un giovane di 25 anni di origine somala ha aggredito due controllori a bordo di un bus Atac della linea 71. L'episodio si è verificato durante un controllo dei biglietti. L'aggressione ha suscitato preoccupazione e richiede attenzione alle modalità di gestione di situazioni di questo tipo nei mezzi pubblici.

Nel primo pomeriggio di ieri, nei pressi della zona dell'Esquilino, un 25enne somalo ha aggredito due controllori a bordo del bus Atac della linea 71. Sorpreso senza biglietto, il giovane si è rifiutato di esibire un documento di identità e, nel tentativo di fuggire, ha aggredito fisicamente i.

