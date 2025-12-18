Sorpreso a spacciare dai carabinieri nel centro cittadino | arrestato 26enne

Un giovane di 26 anni è stato sorpreso dai carabinieri nel centro di Catania mentre spacciare droga. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione mirata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in zona. Le forze dell’ordine hanno sequestrato droga e materiale utile alle indagini, portando all’arresto del sospettato.

© Cataniatoday.it - Sorpreso a spacciare dai carabinieri nel centro cittadino: arrestato 26enne Un 26enne catanese è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Catania piazza Dante, in quanto ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio.L'arresto è avvenuto nell'ambito di un servizio mirato predisposto dal nucleo operativo della compagnia, parte di un più ampio.

