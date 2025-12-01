Tenta di scassinare i distributori automatici con uno scalpello
Ha tentato di scassinare un distributore di cibo e bevande, ma è stato beccato sul colpo.A Verbania i carabinieri della sezione radiomobile la scorsa notte hanno arrestato un 34enne di Verbania poiché sorpreso in flagranza di tentato furto aggravato.Poco dopo le 6 del mattino i militari, passando. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
