Tenta di rubare in una palestra ladro arrestato grazie all' antifurto nebbiogeno
Un tentativo di furto in una palestra di Viale Kennedy si è concluso con l’arresto di un uomo di 42 anni. L’autore, tentato di sottrarre attrezzi, è stato bloccato grazie all’intervento tempestivo dell’antifurto nebbiogeno. La prontezza delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, assicurando il colpevole alla giustizia e mettendo in sicurezza la struttura.
La polizia ha arrestato un catanese di 42 anni che ha cercato di rubare alcuni attrezzi da una palestra di viale Kennedy. Il piano del ladro è fallito grazie a un antifurto nebbiogeno antifurto nei locali della polisportiva. Questo tipo di antifurto è capace generare istantaneamente una coltre di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
