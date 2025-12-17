Tenta di rubare in una palestra ladro arrestato grazie all' antifurto nebbiogeno

Un tentativo di furto in una palestra di Viale Kennedy si è concluso con l’arresto di un uomo di 42 anni. L’autore, tentato di sottrarre attrezzi, è stato bloccato grazie all’intervento tempestivo dell’antifurto nebbiogeno. La prontezza delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, assicurando il colpevole alla giustizia e mettendo in sicurezza la struttura.

