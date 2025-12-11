Webuild | leader mondiale sostenibilità con rating ‘A’ del programma climate change di Cdp
(Adnkronos) – Webuild conquista il rating “A”, il massimo assegnato dal programma Climate Change 2025 di Cdp (ex Carbon Disclosure Project), entrando nella prestigiosa “A-List” che include solo il 4% delle oltre 24.800 aziende valutate dal programma su scala mondiale. Il risultato conferma l’eccellenza del Gruppo nella gestione delle tematiche ambientali, rafforzandone ulteriormente la reputazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Webuild celebra i 75 anni di SELI Overseas, l'eccellenza nel tunneling che ha riscritto la storia delle infrastrutture sotterranee. Dal 1950, un percorso fondato su innovazione e sicurezza: oltre 846 km di gallerie scavate in 32 Paesi
Promuovere la lotta all'emergenza idrica in Italia e nel mondo, dimostrando come le sfide ambientali come la scarsità di acqua possano essere trasformate in opportunità per la vita quotidiana.