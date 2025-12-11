Webuild | leader mondiale sostenibilità con rating ‘A’ del programma climate change di Cdp

Periodicodaily.com | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Webuild si distingue come leader mondiale nella sostenibilità, ottenendo il rating ‘A’ dal programma Climate Change 2025 di Cdp. Questo riconoscimento, riservato al solo 4% delle aziende coinvolte, conferma l’impegno del gruppo verso pratiche ambientali responsabili e innovazione nel settore delle costruzioni.

(Adnkronos) – Webuild conquista il rating “A”, il massimo assegnato dal programma Climate Change 2025 di Cdp (ex Carbon Disclosure Project), entrando nella prestigiosa “A-List” che include solo il 4% delle oltre 24.800 aziende valutate dal programma su scala mondiale. Il risultato conferma l’eccellenza del Gruppo nella gestione delle tematiche ambientali, rafforzandone ulteriormente la reputazione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

