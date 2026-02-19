Sophie Turner e Kit Harington sul set di The Dreadful si baciano | Abbiamo rischiato di vomitare

Sophie Turner e Kit Harington si sono scambiati un bacio sul set di The Dreadful, creando scompiglio tra il cast. La scena, molto vicina e imbarazzante, ha fatto ridere gli attori e il team di produzione. Entrambi hanno ammesso di aver rischiato di vomitare per la tensione e il nervosismo, ma alla fine hanno superato il momento difficile. La scena ha attirato l’attenzione dei fan, curiosi di vedere come i due ex colleghi affrontino questa prova. La ripresa è proseguita senza ulteriori intoppi.

Sul set di The Dreadful, due volti simbolo di Game of Thrones si ritrovano a riscrivere completamente il proprio rapporto, tra disagio, complicità e humour britannico. Sophie Turner e Kit Harington, ex fratelli di Il trono di spade, diventano amanti nel film horror The Dreadful. Tra baci sul set, conati e confessioni ironiche, i due raccontano quanto sia stato strano riscrivere il loro legame davanti alla macchina da presa. Dal Nord di Westeros a un bacio imbarazzante Vederli avvicinarsi, baciarsi e poi scoppiare a ridere - o meglio, a fingere conati di vomito - è una di quelle immagini che spiegano più di mille interviste cosa significhi lavorare con un passato iconico sulle spalle.