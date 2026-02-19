Sophie Turner e Kit Harington hanno quasi perso la calma dopo un bacio sul set del nuovo film The Dreadful. La scena, girata in un castello abbandonato, ha sorpreso anche i membri della troupe per l’intensità. Entrambi sono apparsi visibilmente imbarazzati, ridendo nervosamente dopo averla interpretata. Le riprese hanno portato alla luce una dinamica tra i due attori ancora più complessa, tra risate e tensione. La scena ha lasciato tutti a bocca aperta, creando aspettative tra i fan.

Sul set di The Dreadful, due volti simbolo di Game of Thrones si ritrovano a riscrivere completamente il proprio rapporto, tra disagio, complicità e humour britannico. Sophie Turner e Kit Harington, ex fratelli di Il trono di spade, diventano amanti nel film horror The Dreadful. Tra baci sul set, conati e confessioni ironiche, i due raccontano quanto sia stato strano riscrivere il loro legame davanti alla macchina da presa. Dal Nord di Westeros a un bacio imbarazzante Vederli avvicinarsi, baciarsi e poi scoppiare a ridere - o meglio, a fingere conati di vomito - è una di quelle immagini che spiegano più di mille interviste cosa significhi lavorare con un passato iconico sulle spalle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sophie Turner e Kit Harington hanno quasi vomitato dopo un bacio sul set del nuovo film The Dreadful

Sophie Turner e Kit Harington si baciano sul set di The Dreadful, ma dopo vomitano: “Siamo come fratelli”Sophie Turner e Kit Harington si sono scambiati un bacio durante le riprese di

Sophie Turner e Kit Harington sul set di The Dreadful si baciano: "Abbiamo rischiato di vomitare"Sophie Turner e Kit Harington si sono scambiati un bacio sul set di The Dreadful, creando scompiglio tra il cast.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.