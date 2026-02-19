Sophie Turner e Kit Harington si baciano sul set di The Dreadful ma dopo vomitano | Siamo come fratelli

Sophie Turner e Kit Harington, vecchie conoscenze del Trono di Spade, impegnati in un bacio di scena per il nuovo film "The Dreadful". Ma nel dietro le quinte si staccano immediatamente per "vomitare".🔗 Leggi su Fanpage.it

Sophie Turner e Kit Harington sul set di The Dreadful si baciano: "Abbiamo rischiato di vomitare"Sophie Turner e Kit Harington si sono scambiati un bacio sul set di The Dreadful, creando scompiglio tra il cast.

Tomb Raider, ecco Sophie Turner sul set con il vero costume di Lara Croft?Dopo le prime immagini di Sophie Turner nei panni di Lara Croft, arrivano nuove foto dal set della serie Amazon.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.