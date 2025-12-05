Netflix ha acquisito anche Warner Bros Games con tante IP e team di sviluppo

Netflix ha compiuto una delle mosse più dirompenti nella storia recente dell’intrattenimento: l’acquisizione di Warner Bros. Discovery, società madre di HBO e Warner Bros. Games, in un’operazione da 82,7 miliardi di dollari in contanti e azioni. Non si tratta solo dell’ingresso nel proprio catalogo di franchise cinematografici come Harry Potter, Game of Thrones, The Sopranos e l’intero universo DC, ma anche dell’acquisizione completa della divisione videoludica Warner Bros. Games, un tassello finora poco evidenziato nei comunicati ufficiali ma confermato direttamente da un portavoce WBD. L’inclusione di Warner Bros. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Netflix ha acquisito anche Warner Bros. Games, con tante IP e team di sviluppo

