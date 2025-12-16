I dipendenti dell’Amom in piazza Sono a rischio 70 posti di lavoro

Giovedì, i dipendenti dell’Amom di Badia al Pino scenderanno in piazza per protestare contro la difficile situazione aziendale, che mette a rischio 70 posti di lavoro. La mobilitazione nasce dalla preoccupazione per il futuro dell’azienda di bigiotteria e l’incertezza occupazionale dei lavoratori coinvolti.

Giovedì i dipendenti dell’ Amom scenderanno in piazza per far sentire la loro voce e denunciare la grave situazione che attraversa l’azienda di bigiotteria di Badia al Pino. Con 70 dipendenti, l’Amom ha una storia importante, avendo lavorato per grandi marchi della moda, ma oggi il presente è incerto e rischioso: contrazione degli ordini, calo di fatturato, contratti di solidarietà e salari sempre più ridotti. "Siamo veramente preoccupati per il presente di questa azienda ma soprattutto per il suo futuro – spiega Gianni Rialti, dirigente della Fiom Cgil. – L’Amom, soprattutto dal 2023, sta pagando la crisi del settore ma non intravediamo strategie per uscirne. Lanazione.it

