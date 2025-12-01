Presentato a Palazzo Barbieri il progetto Atlante di Genere | Una Verona femminista è possibile
Il Comune di Verona ha presentato il progetto “Atlante di Genere” con l’obiettivo di rileggere la città attraverso una prospettiva di genere, approfondendo i bisogni differenti della cittadinanza e le molteplici funzioni urbane che incidono sulla vita quotidiana delle donne. L’iniziativa mira a. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Presentato a Palazzo Barbieri il progetto Atlante di Genere: «Una Verona femminista è possibile» - Uno strumento innovativo per leggere il territorio attraverso la vita quotidiana delle donne e guidare nuove politiche di pianificazione cittadina: «I modelli urbani del Novecento - Lo riporta veronasera.it