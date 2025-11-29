Ruba una collana da 2.000 euro in gioielleria 20enne identificato e denunciato

Arezzo, 29 novembre 2025 – È entrato in gioielleria fingendo di cercare un regalo per la madre, ma dopo pochi istanti ha afferrato una collana del valore di circa duemila euro ed è fuggito con una scusa. È quanto accaduto nel centro di Arezzo, dove un giovane di vent'anni - già noto alle forze dell'ordine - è stato identificato e denunciato dalla Questura per furto aggravato. Il titolare dell'esercizio commerciale, accortosi dell'ammanco subito dopo l'uscita del ragazzo, ha contattato il 112 riferendo anche un dettaglio significativo: nello scorso aprile aveva subito un furto simile e sospettava che l'autore fosse lo stesso soggetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

