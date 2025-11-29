Ruba una collana da 2.000 euro in gioielleria 20enne identificato e denunciato
Arezzo, 29 novembre 2025 – È entrato in gioielleria fingendo di cercare un regalo per la madre, ma dopo pochi istanti ha afferrato una collana del valore di circa duemila euro ed è fuggito con una scusa. È quanto accaduto nel centro di Arezzo, dove un giovane di vent'anni - già noto alle forze dell'ordine - è stato identificato e denunciato dalla Questura per furto aggravato. Il titolare dell'esercizio commerciale, accortosi dell'ammanco subito dopo l'uscita del ragazzo, ha contattato il 112 riferendo anche un dettaglio significativo: nello scorso aprile aveva subito un furto simile e sospettava che l'autore fosse lo stesso soggetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Finge di comprare un regalo per la madre e ruba una collana da 2mila euro https://cityne.ws/5zcgI - facebook.com Vai su Facebook
Ladro in monopattino ruba una collana d'oro e scappa a Torino, la vittima: "Restituiscimi il gioiello" Vai su X
Ruba una collana da 2.000 euro in gioielleria, 20enne identificato e denunciato - La refurtiva, però, non è stata recuperata: il ragazzo l’aveva già ceduta a un’altra persona poco dopo il colpo ... Riporta lanazione.it
Ruba una collana da 2 mila euro fingendo di dover fare un regalo alla madre: rintracciato e denunciato dalla Polizia - È entrato in una gioielleria del centro di Arezzo e si è fatto mostrare alcuni preziosi, spiegando di dover fare un regalo alla madre. Lo riporta corrierediarezzo.it
Arezzo, ruba collana da 2.000 euro in gioielleria: denunciato 20enne - 000 euro in gioielleria: denunciato 20enne proviene da LaPresse ... Come scrive msn.com