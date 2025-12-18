La polizia in visita all' ospedale pediatrico | gadget e sorrisi per i piccoli pazienti

Questa mattina, l’ospedale Giovanni XXIII di Bari si è riempito di sorrisi e allegria grazie alla visita speciale della Polizia di Stato. Gli agenti hanno portato gadget e momenti di spensieratezza ai piccoli pazienti, regalando loro un sorriso e un pizzico di serenità in un momento difficile. Un gesto di vicinanza e affetto che ha reso la giornata più leggera e speciale per tutti.

© Baritoday.it - La polizia in visita all'ospedale pediatrico: gadget e sorrisi per i piccoli pazienti Sorpresa, questa mattina, per i bambini ricoverati nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fatto visita ai piccoli ricoverati, condividendo con loro piccole attività ludiche.Sorrisi e gadget in donoUna presenza, quella dei poliziotti, accolta con curiosità.

