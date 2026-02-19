Soffriamo molto ma crediamo nella giustizia | parla il papà della famiglia nel bosco

Il padre di famiglia nel bosco ha spiegato che le difficoltà che affrontano derivano da una lunga battaglia legale. La coppia si sente frustrata, ma mantiene la fiducia nel sistema giudiziario. Racconta di aver perso molto tempo e risorse, ma non rinuncia alla speranza di ottenere giustizia. La famiglia vive in condizioni precarie, tra mancanza di lavoro e problemi di salute, mentre cerca di mantenere unita la propria casa. La loro storia continua a suscitare interesse tra gli abitanti del quartiere.

«Soffriamo molto, sia io che mia moglie, ma vogliamo dire con chiarezza che noi crediamo nella giustizia e nel sacro valore della famiglia». Lo afferma Nathan, padre della cosiddetta "famiglia nel bosco", in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Centro e riportata dall'Ansa. «Ci sentiamo travolti e confusi da dichiarazioni, polemiche e notizie che non ci appartengono», aggiunge il padre, che attualmente può incontrare i figli tre volte a settimana per un'ora e mezza. La madre, invece, vive nella stessa struttura dei bambini ma in un piano diverso. «Ogni volta che devo separarmi da loro è durissima – racconta –.

“Cosa succede ai miei figli”. Famiglia nel bosco, il papà parla alla stampaIl padre dei bambini della famiglia del bosco di Palmoli si è rivolto alla stampa, dopo settimane di silenzio e discussioni pubbliche sulla loro vita off-grid.

