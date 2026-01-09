Cosa succede ai miei figli Famiglia nel bosco il papà parla alla stampa

Il padre dei bambini della famiglia del bosco di Palmoli si è rivolto alla stampa, dopo settimane di silenzio e discussioni pubbliche sulla loro vita off-grid. La sua testimonianza fornisce un nuovo punto di vista sulla vicenda, che ha suscitato un acceso dibattito tra tutela dei minori e libertà di scelta.

Dopo settimane di silenzio e di acceso dibattito mediatico sulla scelta di vita off-grid della cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, arriva la voce del padre dei bambini allontanati dalle autorità. Nathan Trevallion ha deciso di rompere il riserbo e raccontare la propria versione dei fatti in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, scegliendo di spostare l'attenzione dalle questioni giudiziarie alla dimensione umana e psicologica della vicenda che coinvolge i suoi figli. Nel suo racconto, l'uomo descrive i momenti trascorsi durante le visite protette, soffermandosi su un cambiamento che lo colpisce profondamente.

