Soffia un vento rinnovabile in Campania | l’eolico copre quasi il 22% dei consumi regionali

In Campania, l’eolico ha raggiunto il 22% dei consumi energetici, grazie a un aumento significativo degli impianti installati negli ultimi anni. La causa di questa crescita è la presenza di numerosi siti ventosi e investimenti pubblici e privati nel settore delle rinnovabili. Attualmente, la regione dispone di oltre 2.177 megawatt di potenza eolica, contribuendo a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. La diffusione di queste centrali si nota soprattutto nelle zone collinari e lungo la costa.

L’eolico è il principale pilastro delle rinnovabili in Campania, con oltre 2.177 MW di potenza installata e 3.666 GWh di produzione, che collocano la regione al terzo posto in Italia per entrambe le voci. A dirlo è il report “Qual buon vento”, presentato questa mattina da Legambiente Campania nel corso della quarta edizione del Forum Eolico ad Aquilonia, in provincia di Avellino. In un contesto nazionale e internazionale segnato da eventi meteo estremi e da una crescente narrazione ostile verso le rinnovabili, la Campania si accredita come una regione pioniera nel campo dell’energia eolica. Nel biennio 2023-2024 ha registrato una crescita del 27,6% degli impianti da fonti rinnovabili, con un incremento di 218 MW nell’eolico (+11%).🔗 Leggi su Ildenaro.it Eolico, soffia vento di conquista. Un altro progetto per PitiglianoGli abitanti di Pitigliano tornano a protestare contro un nuovo progetto eolico. Qual buon vento, Legambiente presenta ad Aquilonia il dossier sull’eolico in CampaniaIl 19 febbraio, Legambiente Campania presenta ad Aquilonia il dossier “Qual buon vento” per mostrare i numeri e le storie di chi ha già installato turbine eoliche nella regione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Le luci della città! Il vento soffia su Palermo! Ore 01:00 #palermo #palermocity #light facebook "Soffia il vento,da solo,tu erba,tu albero. Il mare notturno da solo ondeggia. Siamo tutti un continuo divenire" Ko Un poeta coreano del 1933 x.com