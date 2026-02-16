Qual buon vento Legambiente presenta ad Aquilonia il dossier sull’eolico in Campania

Il 19 febbraio, Legambiente Campania presenta ad Aquilonia il dossier “Qual buon vento” per mostrare i numeri e le storie di chi ha già installato turbine eoliche nella regione. La presentazione si svolgerà alle 10:30 nella sede della Cultura, portando esempi concreti di impianti già in funzione e dei benefici riscontrati.

Giovedì 19 febbraio d Aquilonia (nella della Cultura alle ore 10,30) Legambiente Campania presenterà il dossier “Qual buon vento”, con numeri, dati e buone pratiche dell’eolico in Campania. Tra i partecipanti, saranno presenti Antonio Caputo, sindaco di Aquilonia; Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania; Ottavia D’Agostino, ufficio scientifico Legambiente Campania; Simone Togni, presidente Anev; Oreste Vigorito, presidente Ivpc; Lella Messina, segretaria generale Filctem-CgilCampania; Rosanna Repore, presidente Città dell’Alta Irpinia; Simona Brancaccio, responsabile ufficio speciale valutazioni ambientali Regione Campania; Luigi Aloisio, sindaco di San Sostene; Zaccaria Spina, presidente Comunità Montana del Fortore; Antonio Di Conza, sindaco di Lacedonia; Francesca De Falco, responsabile energia, efficientamento, green economy e bioeconomia Regione Campania; e Stefano Ciafani, presidente Legambiente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Aquilonia si prepara a vivere un Natale ricco di eventi e tradizioni con il programma “Natale Insieme”.

Legambiente Campania organizza un flashmob e un sit-in ad Avellino per sensibilizzare sull'importanza della mobilità sostenibile e richiamare l’attenzione sulla riattivazione della linea ferroviaria locale, evidenziando il ruolo del trasporto ferroviario come elemento chiave per una mobilità più ecologica e accessibile nella regione.

