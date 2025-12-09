Lucca | tasse evase sequestrati beni per 400mila euro a famiglia di imprenditori della nautica
La Guardia di Finanza di Lucca ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti di una famiglia di imprenditori del settore nautico, al termine di un'indagine che ha portato al recupero di circa 400 mila euro sottratti alla riscossione erariale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
