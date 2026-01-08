Società gestita da teste di legno in tre a processo per la sparizione di documenti e denaro

Una società di Fossato di Vico, gestita da soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario, si trova al centro di un lungo contenzioso. Dopo dieci anni di cause legali, l’azienda, ormai fallita, ha visto scomparire documenti fiscali e commerciali fondamentali, sollevando dubbi sulla regolarità della gestione. La vicenda evidenzia le criticità legate alla gestione aziendale e alle conseguenze di pratiche poco trasparenti.

Dieci anni di processo per la gestione non proprio regolare di un’azienda di Fossato di Vico, portati al fallimento, con tutta la documentazione fiscale e commerciale sparita.I tre imputati, difesi dagli avvocati Nannarone, Contarini, Conti, sono accusati di avere “in concorso tra loro”, in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

