Vittoria della linea italiana sui migranti | dall’Ue il via libera definitivo alla lista dei Paesi sicuri

Il Parlamento europeo ha approvato ufficialmente la lista dei Paesi terzi considerati sicuri. Con 408 voti favorevoli e 184 contrari, il regolamento è diventato definitivo. La revisione sul concetto di Paese d'origine sicuro ha ottenuto anch’essa il via libera, con 396 voti a favore. Ora, l’Italia può applicare le nuove regole sui migranti, definendo quali Paesi sono considerati affidabili e potenzialmente meno rischiosi per le richieste di asilo.

Il Parlamento europeo ha votato con 408 voti a favore, 184 contrari e 60 astenuti il regolamento che istituisce una lista di Paesi terzi sicuri a livello europeo ed è passato anche la revisione di concetto di Paese d'origine sicuro con 396 voti a favore, 226 contrari e 30 astenuti. Nella lista dei Paesi sicuri entrano anche Egitto e Tunisia. "Finalmente i richiedenti asilo che a cui verra' rigettata la domanda di asilo potranno essere rimpatriati subito. Non dovremo piu' attendere, non ci sara' piu' nel frattempo il provvedimento di sospensiva del procedimento, e quindi verranno rimpatriati. Addirittura, potranno sostare negli hub nei Paesi terzi, per esempio in Albania, in attesa del giudizio definitivo", ha dichiarato Susanna Ceccardi.

