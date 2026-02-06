La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si è fatta subito notare per la presenza di tante star di fama internazionale e italiana. Tra gli artisti che hanno calpestato il palco, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Snoop Dogg e Tom Cruise. Ognuno ha portato energia e spettacolo, rendendo l’evento memorabile fin dai primi momenti. La città si riempie di attesa e di musica, con i tifosi pronti a vivere le emozioni delle gare.

Al centro della narrazione c’è un concetto semplice ma potente: l’Armonia. A definirlo è stato Marco Balich, Creative Lead della cerimonia e maestro di 16 edizioni olimpiche: «Armonia significa trasformare i nostri valori in immagini, suoni ed emozioni condivise. È un viaggio dentro i colori dell’Italia, ma parla anche al mondo intero». La parola chiave diventa così il filo conduttore di uno spettacolo che unisce città e montagne, tradizione e innovazione, arte e sport. A firmare la colonna sonora ufficiale dei Giochi è Dardust, che ha composto “Fantasia Italiana”, un inno capace di fondere pianoforte ed elettronica, evocando i territori che ospiteranno le gare e celebrando la tradizione musicale italiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Tom Cruise a Mariah Carey e Snoop Dogg: le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si avvicinano e già si annunciano grandi eventi e grandi nomi.

Venerdì 6 febbraio, lo stadio San Siro di Milano si riempirà di star, regine e politici per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Tom Cruise ha affittato uno chalet (da sogno) in una località (da sogno) per le Olimpiadi Milano-Cortina; Tom Cruise lascia Londra: in vendita l'attico da 40 milioni di euro affacciato su Hyde Park; Addio Londra, Tom Cruise se ne va e lascia l'attico da 40 milioni su Hyde Park: ecco perché; Qui Cortina. Lo Chalet privato per Tom Cruise e le cene con fiaccola per i reali: Sarà il nostro Capodanno.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli ospiti della cerimonia d’apertura: da Ghali a Mariah CareyTanti gli ospiti attesi alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026: da Laura Pausini a Tom Cruise, passando per Ghali. donnaglamour.it

Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026Milano-Cortina 2026 si prepara ad accogliere una costellazione di star internazionali e italiane: Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini, Ghali, Snoop Dogg e Tom Cruise saranno alcuni dei protago ... vanityfair.it

Da Mariah Carey a Tom Cruise, dall’inno d’Italia cantato da Laura Pausini a “Nessun dorma” con Bocelli. L’omaggio ad Armani e alla Carrà, a Fellini e all’opera lirica. E c’è chi spera in Sinner e Dua Lipa facebook