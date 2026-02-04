Snoop Dogg sarà il volto di NBC a Milano-Cortina 2026 | Coach Snoop alle Olimpiadi Invernali

Snoop Dogg sarà il volto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Il rapper americano, chiamato “Coach Snoop”, diventa l’ambassador di NBCUniversal per raccontare i Giochi tra sport, cultura e spettacolo. Torna alle Olimpiadi, questa volta come protagonista mediatico, e seguirà da vicino il Team USA durante l’evento che si svolgerà dal 6 al 22 febbraio.

Il rapper americano è l’“Ambassador of Happiness” di NBCUniversal ai Giochi Invernali: racconterà Milano-Cortina 2026 tra sport, cultura e spettacolo, seguendo da vicino Team USA Snoop Dogg sarà uno dei protagonisti mediatici dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. Il rapper e produttore statunitense ricoprirà il ruolo di inviato speciale e volto on-air di NBCUniversal, emittente titolare dei diritti olimpici negli Stati Uniti, dopo il grande successo riscosso durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Snoop Dogg si prepara a un ruolo inaspettato: diventare il primo coach onorario nella storia di Team USA ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026 si arricchisce di un ospite speciale: Snoop Dogg è stato nominato coach onorario degli Stati Uniti per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Perché Snoop Dogg è il perfetto ambasciatore dello spirito Olimpico (anche a Milano-Cortina 2026); Lutto in famiglia per Snoop Dogg, è morta la nipote Codi Dreaux; Dua Lipa, Snoop Dogg, Macron-Vance e Sinner a Milano Cortina: nessuno vuole perdersi i Giochi; Da Tom Cruise a Mariah Carey a Snoop Dogg: tutte le star della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Snoop Dogg accende Gallarate: il rapper porta la Fiamma Olimpica in cittàSotto una suggestiva nevicata scenica, la star mondiale del rap guida il corteo dei tedofori verso Milano Cortina 2026 ... laprovinciadivarese.it

Snoop Dogg illumina Gallarate: bagno di folla per il Tedoforo a sorpresaNonostante le voci si rincorressero da giorni, vedere il Doggfather spuntare tra i tedofori ufficiali ha scatenato un entusiasmo incontenibile ... varesenews.it

Tra i tanti tedofori delle Olimpiadi di Milano-Cortina spunta anche Snoop Dogg a Gallarate. Video: Milano-Cortina. #SportMediaset - facebook.com facebook