Snoop Dogg è il coach più cool di MiCo26 tra neve meme e freestyle olimpici

Snoop Dogg ha fatto notizia a Milano Cortina 2026 perché ha deciso di partecipare come coach. La sua presenza, tra neve e meme, ha attirato l’attenzione di tutti. Con il suo stile inconfondibile, ha coinvolto i giovani atleti durante le sessioni di freestyle olimpico. Invece di limitarsi a seguire, ha incoraggiato con battute e passi di danza. La sua partecipazione ha portato un’energia diversa alle competizioni. Anche alle prime luci del mattino, Snoop ha mantenuto il suo entusiasmo, rendendo la giornata più colorata.

A Milano Cortina 2026 mancava solo lui. E infatti è arrivato. Con passo felpato, occhiali scuri, sorriso largo e quella capacità unica di trasformare qualsiasi cosa – anche una gara di sci nordico alle 8 del mattino – in uno show.Snoop Dogg è uno dei personaggi simbolo di queste Olimpiadi Invernali. Non gareggia, non allena davvero, non tira su slittini né pattini, ma riesce comunque a prendersi la scena. Ufficialmente è “coach onorario” del Team USA e volto della copertura NBC. In pratica è il collante pop tra sport, intrattenimento e social network. Appena arrivato tra Milano e Cortina, ha fatto capire il tono della sua missione.🔗 Leggi su Sportface.it

Snoop Dogg sarà il volto di NBC a Milano-Cortina 2026: “Coach Snoop” alle Olimpiadi InvernaliSnoop Dogg sarà il volto delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Milano-Cortina 2026, Snoop Dogg coach onorario degli UsaMilano-Cortina 2026 si arricchisce di un ospite speciale: Snoop Dogg è stato nominato coach onorario degli Stati Uniti per i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.