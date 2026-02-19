Snoop Dogg è il coach più cool di MiCo26 tra neve meme e freestyle olimpici
Snoop Dogg ha fatto notizia a Milano Cortina 2026 perché ha deciso di partecipare come coach. La sua presenza, tra neve e meme, ha attirato l’attenzione di tutti. Con il suo stile inconfondibile, ha coinvolto i giovani atleti durante le sessioni di freestyle olimpico. Invece di limitarsi a seguire, ha incoraggiato con battute e passi di danza. La sua partecipazione ha portato un’energia diversa alle competizioni. Anche alle prime luci del mattino, Snoop ha mantenuto il suo entusiasmo, rendendo la giornata più colorata.
A Milano Cortina 2026 mancava solo lui. E infatti è arrivato. Con passo felpato, occhiali scuri, sorriso largo e quella capacità unica di trasformare qualsiasi cosa – anche una gara di sci nordico alle 8 del mattino – in uno show.Snoop Dogg è uno dei personaggi simbolo di queste Olimpiadi Invernali. Non gareggia, non allena davvero, non tira su slittini né pattini, ma riesce comunque a prendersi la scena. Ufficialmente è “coach onorario” del Team USA e volto della copertura NBC. In pratica è il collante pop tra sport, intrattenimento e social network. Appena arrivato tra Milano e Cortina, ha fatto capire il tono della sua missione.🔗 Leggi su Sportface.it
