Milano-Cortina 2026 Snoop Dogg coach onorario degli Usa

Milano-Cortina 2026 si arricchisce di un ospite speciale: Snoop Dogg è stato nominato coach onorario degli Stati Uniti per i Giochi Olimpici e Paralimpici. La sua presenza porta un tocco di stile e cultura pop alla manifestazione, che si svolgerà in Italia nel febbraio del prossimo anno.

Un allenatore d'eccezione per gli Usa ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Il team statunitense ha infatti scelto Snoop Dogg, rapper e icona della West Coast, come coach onorario in vista delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi che si terranno in Italia a febbraio del prossimo anno. Il 54enne di Long Beach da 16 nomination ai Grammy Awards avrà, come ha spiegato lui stesso su LinkedIn, «un ruolo speciale di volontariato per celebrare e supportare gli atleti americani fuori dal campo di gioco». Per la star non sarà un esordio alle Olimpiadi, dato che era già stato inviato di Nbc in occasione dei Giochi estivi di Parigi 2024 e si è esibito in occasione dell'anticipazione di Los Angeles 2028.

