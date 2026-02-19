Smartphone e social media | a Varese nasce l’alleanza educativa tra famiglie e istituzioni per proteggere i giovani
A Varese, il recente accordo tra famiglie e scuole nasce dalla crescente preoccupazione per l’uso compulsivo di smartphone e social media tra i giovani. Questo patto mira a coinvolgere attivamente i genitori e gli insegnanti nella definizione di regole chiare e condivise, facilitando un dialogo aperto sui rischi online. Con l’obiettivo di proteggere i ragazzi da contenuti inappropriati e cyberbullismo, le parti si impegnano a monitorare e guidare l’utilizzo delle tecnologie digitali. La firma si è svolta nella sala consiliare del Comune di Varese.
Australia vieta i social media agli under 16: i pediatri plaudono alla misura e chiede interventi analoghi in Italia per proteggere i giovani dai rischi dell’iperconnessioneL'Australia ha deciso di vietare l'accesso ai social media per i minori di 16 anni, diventando il primo Paese al mondo a adottare questa misura.
Ricerca neuroscientifica sugli smartphone: il cervello cambia tra gli 11 e i 19 anni. Fasi critiche nell’adolescenza e differenza tra uso passivo e attivo dei social mediaLa crescente diffusione degli smartphone tra gli adolescenti ha suscitato interesse nella comunità scientifica, che indaga gli effetti sul cervello durante questa fase critica di sviluppo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Social media e salute mentale: perché la Generazione Ansiosa è l’emergenza del 2026Ansia, depressione e solitudine tra i giovani aumentano nel 2026: il ruolo dei social media, le evidenze scientifiche e le risposte istituzionali. vivilecanarie.com
«Lo smartphone e i social media danno dipendenza»: in Spagna avvisi sui telefoni simili a quelli delle sigarette?Era cominciato tutto a gennaio, quando il governo spagnolo aveva riunito un comitato di esperti per contrastare quella che il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha chiamato «un'autentica epidemia ... corriere.it
Bisogna vietare il cellulare sotto i 14 anni e i social sotto i 16, la scuola senza smartphone è una grande opportunità facebook