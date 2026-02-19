Smartphone e social media | a Varese nasce l’alleanza educativa tra famiglie e istituzioni per proteggere i giovani

A Varese, il recente accordo tra famiglie e scuole nasce dalla crescente preoccupazione per l’uso compulsivo di smartphone e social media tra i giovani. Questo patto mira a coinvolgere attivamente i genitori e gli insegnanti nella definizione di regole chiare e condivise, facilitando un dialogo aperto sui rischi online. Con l’obiettivo di proteggere i ragazzi da contenuti inappropriati e cyberbullismo, le parti si impegnano a monitorare e guidare l’utilizzo delle tecnologie digitali. La firma si è svolta nella sala consiliare del Comune di Varese.

Australia vieta i social media agli under 16: i pediatri plaudono alla misura e chiede interventi analoghi in Italia per proteggere i giovani dai rischi dell’iperconnessioneL'Australia ha deciso di vietare l'accesso ai social media per i minori di 16 anni, diventando il primo Paese al mondo a adottare questa misura.

Ricerca neuroscientifica sugli smartphone: il cervello cambia tra gli 11 e i 19 anni. Fasi critiche nell’adolescenza e differenza tra uso passivo e attivo dei social mediaLa crescente diffusione degli smartphone tra gli adolescenti ha suscitato interesse nella comunità scientifica, che indaga gli effetti sul cervello durante questa fase critica di sviluppo.

